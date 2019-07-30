Дональд Трамп лично включился в процесс освобождения американского рэппера Эйсап Рокки, заключенного под стражу в Швеции за участие в драке на концерте в Стокгольме.

Из кадров, снятых на концерте, видно, как Эйсап Рокки ударил по лицу 19-летнего юношу, что сам исполнитель и его адвокаты, как передает Би-би-си, называют ответом на нападение и, цитата, «исключительно самообороной». – Его более известный коллега по цеху Канье Уэст, муж модели Ким Кардашьян-Уэст, отстаивающей права несправедливо осужденных, убедил Трампа, с которым он не раз встречался, помочь освободить рэппера, жалующегося на условия содержания и угрозы со стороны соседей по камере. Американский президент в разговоре со шведским премьер-министром предположил, что причина такого отношения связана с тем, что его соотечественник – афро-американец, с чем премьер категорически не согласился. Директор тюрьмы, где содержится Айсап Роки в интервью Би-би-си так же назвал «ложными» все претензии заключенного. Издание TMZ публикует интервью с хип-хоп-исполнителем Лил Йоти, который уверен, что попытка президента США надавить на руководство Швеции оказалась запоздалой и ни к чему не привела, являясь ничем иным, как намерением Трампа привлечь на свою сторону афро-американское сообщество США перед предстоящими президентскими выборами.



Эйсап Рокки и еще одному участнику его гастрольной команды грозят до 2 лет тюрьмы.