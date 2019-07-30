Глава МВД Румынии подал в отставку на фоне скандала, связанного с убийством девочки на юге страны

Николе Мога был назначен на свою должность лишь шесть дней назад.

Мога покинул свой пост после разговора с премьер-министром, передает агентство Медиафакс. Он уже второй высокопоставленный румынский чиновник, объявивший о своей отставке. За день до едва назначенного главы МВД о своем уходе сообщил директор Службы спецсвязи. Все это связано с пропажей пятнадцатилетней девочки, которая произошла неделю назад. Она на попутной машине уехала из своей деревни в город Каракал, откуда трижды звонила по телефону экстренной помощи 112, говоря, что ее похитил неизвестный мужчина. Однако служба спецсвязи не сразу определила, откуда был сделан звонок, и в результате полиция прибыла к дому только на следующий день, примерно через 19 часов. Девочка была найдена мертвой. Действия властей в румынском обществе назывались неудовлетворительными. Обсуждение убийства девочки даже было включено в повестку сегодняшнего заседания Верховного совета обороны Румынии, в который входят высшие руководители и главы силовых ведомств.

В воскресенье полиция задержала 66-летнего мужчину, который признался в двух убийствах, в том числе 18-летней девушки, которая пропала в апреле.