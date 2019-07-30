Мосгорсуд не стал прекращать или приостанавливать арест Алексея Навального по состоянию здоровья

Заседание проходило без участия политика. Во время пребывания в спецприемнике №1, у Навального ухудшилось здоровье. Согласно официальной версии, у него контактный дерматит. Сегодня перед заседанием суда начальник спецприемника попросил приостановить административное наказание Навального.

Напомним, он получил 30 суток по обвинению в призывах к участию в несанкционированной акции 27 июля. Сегодня, кстати, мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее в субботу массовыми беспорядками. В интервью телеканалу ТВЦ, он также обвинил активистов Либертарианской партии в сознательном обострении ситуации из-за их планов провести акцию 3 августа.

Отметим, что один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов был сегодня задержан после переговоров в мэрии.