В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Он будет действовать с завтрашнего дня. Отныне заверять сделки у нотариуса будет необязательно, если в них участвуют все совладельцы.
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Он будет действовать с завтрашнего дня. Отныне заверять сделки у нотариуса будет необязательно, если в них участвуют все совладельцы.
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального: Диагноз поставлен пальцем в небо Угроза повторного попадания на кожу или слизистые этого химического агента — реальна, и врачи должны это осознавать. Они прекрасно понимают, что повторная сенсибилизация данным антигеном может привести к летальному исходу…