Госдума планирует сократить количество способов госзакупок с 11 до 3
Об этом сообщил первый вице-спикер-"единоросс" Александр Жуков. По его словам, следует оставить конкурс, аукцион и запрос котировок, а все другие виды – убрать.
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Об этом сообщил первый вице-спикер-"единоросс" Александр Жуков. По его словам, следует оставить конкурс, аукцион и запрос котировок, а все другие виды – убрать.
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального: Диагноз поставлен пальцем в небо Угроза повторного попадания на кожу или слизистые этого химического агента — реальна, и врачи должны это осознавать. Они прекрасно понимают, что повторная сенсибилизация данным антигеном может привести к летальному исходу…