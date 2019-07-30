Полицейские пришли сегодня домой к Виктору Шендеровичу
Некоторые подробности он рассказал «Эху».
Шендерович отметил, что никто не знает, почему в доме не работало электричество.
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Некоторые подробности он рассказал «Эху».
Шендерович отметил, что никто не знает, почему в доме не работало электричество.
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального: Диагноз поставлен пальцем в небо Угроза повторного попадания на кожу или слизистые этого химического агента — реальна, и врачи должны это осознавать. Они прекрасно понимают, что повторная сенсибилизация данным антигеном может привести к летальному исходу…