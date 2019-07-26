Правозащитник Черкасов приговорен к штрафу 10 тысяч рублей за пикет на Красной площади

Правозащитник Алексей Черкасов приговорен к шрафу 10 тысяч рублей за пикет на Красной площади в годовщину убийства сотрудницы центра «Мемориал» в Чечне Натальи Эстемировой. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Тверской суд Москвы признал меня виновным в нарушении законодательства о митингах и приговорил к 10 тысячам рублей штрафа. За то, что 15 июля, в десятую годовщину убийства моей коллеги Натальи Эстемировой, я с друзьями и коллегами, Еленой Милашиной и Светланой Ганнушкиной, устроили пикет на Красной площади. В судебном решении особенно выделяется многократно повторенное место проведения пикета – напротив мавзолея Ленина, то есть на территории, прилегающей непосредственно к резиденции президента Российской Федерации. Возможно, они на что-то намекают, что-то от нас скрывают», — сказал он.

А.Черкасов добавил, что правозащитнице Светлане Ганнушкиной грозит штраф до 300 тысяч рублей, так как она второй раз за год привлекается за нарушение законодательства о митингах.

Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Наталья Эстемирова была убита 15 июля 2009 года на Северном Кавказе. По данным правозащитников, Н.Эстемирову похитили из дома в Грозном. Вечером её тело с огнестрельными ранениями в грудь и голову нашли неподалёку от федеральной трассы «Кавказ» в Ингушетии. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены. Последний раз Следственный комитет информировал о ходе расследования в 2013 году.