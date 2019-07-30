Французский «Пари Сен-Жермен» намерен расстаться с нападающим Неймаром до закрытия летнего трансферного окна

Парижский клуб снизил цену на бразильского форварда почти вдвое

По информации испанского интернет портала Спорт, ради ухода 27-летнего футболиста руководство парижан снизило свои финансовые запросы. Если раньше «ПСЖ» планировал выручить от продажи Неймара не менее € 300 млн, то сейчас готов отпустить игрока и за € 180 млн. При этом французы не хотят включать в сделку других футболистов и намерены получить с трансфера исключительно деньги.

Причин для того, чтобы покинуть ПСЖ, у Неймара накопилось предостаточно. Форвард не раз заявлял, что разочарован низким уровнем чемпионата Франции и вылетом «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов. К тому же, Неймара не устаривало отношение к нему болельщиков и проблемы с одноклубниками. Еще в начале прошлого сезона у бразильца возник конфликт с нападающим Эдинсоном Кавани, где большинство партнеров поддержали уругвайца.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Неймара является его бывший клуб «Барселона». Кроме того, интерес к бразильцу проявляли «Ювентус» и «Реал».