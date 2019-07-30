Собянин выразил благодарность полицейским, которые работали на несанкционированной акции в Москве 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность полицейским и сотрудникам Росгвардии, которые работали на несанкционированной акции в Москве 27 июля. По его словам, они выполняли свой долг, а применяли силу адекватно. Собянин назвал произошедшее в центре Москвы массовыми беспорядками. По его словам, оппозиция готовит в ближайшую субботу новую провокацию. Сегодня, кстати, чиновники не смогли договориться с организаторами – представителями Либертарианской партии об акции за свободные выборы 3 августа. По итогам переговоров, один из лидеров партии Михаил Светов был задержан. Политик Илья Яшин получил еще десять суток ареста за организацию несанкционированной акции.