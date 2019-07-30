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14:06, 30 июля 2019

Более шестидесяти человек арестованы в Москве за участие в несанкционированной акции 27 июля

Еще 160 человек оштрафованы, — сообщает Мосгорсуд.
По факту нападения на сотрудников Росгвардии, возбуждены еще два уголовных дела, — сообщает издание Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В материалах уголовных дел фигурируют трое пострадавших – Мелкозеров и Дементьев пострадали от баллончика со слезоточивым газом. В другого сотрудника Росгвардии по фамилии Перило кто-то бросил обломок гранитного бордюра. По словам источников, уголовные дела возбуждены по статье 318-ой – применение насилие в отношении власти. Подозреваемых по ним пока нет.



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