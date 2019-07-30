Более шестидесяти человек арестованы в Москве за участие в несанкционированной акции 27 июля

Еще 160 человек оштрафованы, — сообщает Мосгорсуд.

По факту нападения на сотрудников Росгвардии, возбуждены еще два уголовных дела, — сообщает издание Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В материалах уголовных дел фигурируют трое пострадавших – Мелкозеров и Дементьев пострадали от баллончика со слезоточивым газом. В другого сотрудника Росгвардии по фамилии Перило кто-то бросил обломок гранитного бордюра. По словам источников, уголовные дела возбуждены по статье 318-ой – применение насилие в отношении власти. Подозреваемых по ним пока нет.