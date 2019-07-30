Начальник спецприемника, где отбывает административное наказание Навальный, попросил суд приостановить его арест

Об этом было объявлено в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба политика на его наказание. Ему было назначено 30 суток ареста по обвинению в призывах к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Поводом для обращения руководителя спецприемника в суд стало заключение медиков, согласно которому у Навального диагностирован контактный дерматит. Его ходатайство зачитал судья Андрей Васильев, передает интернет-издание «Медиазона». Адвокат Навального Ольга Михайлова, как отмечается, не знала о таком обращении. Сама она ранее попросила суд дать возможность провести медэкспертизу вне стен спецприемника. Навальный не присутствует на рассмотрении своей жалобы, тем не менее, он также настаивает на специализированном лечении. По мнению оппозиционера, в больнице ему только сняли отек, но не выяснили причину болезни. Кроме того, он отметил, что к нему не допустили лечащего врача Анастасию Васильеву. Накануне же в своем блоге Навальный исключил возможность своего отравления со стороны сотрудников спецприемника: они, по его словам, были «шокированы» не меньше его самого. При этом политик допускает, что он либо мог стать жертвой «уникального медицинского случая», либо мог пострадать от неизвестных людей, которые могли зайти в камеру.

Навальный был госпитализирован в воскресенье с жалобами на острую аллергическую реакцию. На следующий день его выписали. При этом лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева не исключила, что он мог пострадать от действия неких химических веществ.