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14:03, 30 июля 2019

Вдова Джемаля: Российские власти саботируют расследование убийства журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР

Российские власти саботируют расследование убийства журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике, — считает вдова Джемаля Ирина Гордиенко. Она заявила об этом в эфире «Эха Москвы».

Убийство российских журналистов в Центральноафриканской республике было преднамеренным и профессионально исполненным. Официальная версия об ограблении выдумана людьми Евгения Пригожина. К такому выводу пришли расследователи в центре «Досье». Доклад опубликован в годовщину гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. На российских журналистов согласно официальным сообщениям, год назад в Центральной Африке напали десять мужчин в тюрбанах, они общались по арабски. Им Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев якобы пытались оказать сопротивление, и затем были убиты. Версия об ограблении не соответствует действительности, утверждают в центре «Досье» Михаила Ходорковского. По данным центра, журналистов убили специально: выстрелы произвели точно, несмотря на ночное время суток в условиях затруднённой видимости и пересечённой местности. Это следует из актов вскрытия тел убитых. Погибшие не были связаны, отмечается в расследовании. Версию об ограблении не подтверждает и то, что личные вещи россиян, в том числе ценные, не тронули. Напомню, журналисты поехали в ЦАР снять документальный фильм о российских наёмниках из частной военной компании Вагнера, её в СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Проект готовили по заданию Центра управления расследованиями, который финансировал Ходорковский. Именно люди Пригожина, как утверждает центр Досье, придумали версию об убийстве с ограблением и вбросили её в СМИ. В чате в телеграм-канале сотрудники компаний М-Финанс и М-Инвест, которые связывают с Пригожиным, договорились выпустить пресс-релиз от имени некоего Валерия. В Досье считают, что это Валерий Захаров – советник президента ЦАР и начальник группы военных инструкторов компании Пригожина. Именно с Захаровым, как считают расследователи, не раз контактировал предположительно сотрудник ЧВК Вагнера Александр Сотов, ему в свою очередь часто звонил местный жандарм Эммануэль Котофио. Он как считают в центре Досье, следил за журналистами и был неподалёку в момент убийства. Водитель россиян нередко общался с жандармом. Придуманную версию об убийстве с целью ограбления стали продвигать в России МИД и СК, утверждается в докладе. Убийцы российской съемочной группы могли прилететь из Донбасса и затем вернуться назад, — рассказал в эфире телеканала RTVi издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, который проводит свое расследование. В сентябре прошлого года Верзилов был госпитализирован с признаками острого отравления. Немецкие врачи установили, что в организм попали токсины неизвестного происхождения. Сам Верзилов уверен, что его отравили люди, связанные с ГРУ.



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