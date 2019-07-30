Z Архив новостей новости
5 29 6 2650
13:43, 30 июля 2019

Рабочая группа МГИК рекомендовала зарегистрировать Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендует отменить отказ в  регистрации кандидатом в  депутаты Мосгордумы по  43-му избирательному округу члена политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина.
Как передал корреспондент «Интерфакса», во  вторник рабочая группа приняла решение рекомендовать жалобу Митрохина удовлетворить. «Предлагаю жалобу Митрохина удовлетворить, обязать окружную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации»,  — сказала член МГИК Рима Кузнецова.

Это первое подобное решение рабочей группы при рассмотрении жалоб на отказ в регистрации.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 399 6 21485 26.07
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждём советов от Джонсона, как нам обустроить Россию У Великобритании будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей…

5 176 6 15512 24.07
Kвеликобритания, власть, политика, мнения
Блоги

+ Встреча Эллы Памфиловой с недопущенными кандидатами в депутаты Встреча Эллы Памфиловой с недопущенными кандидатами в депутаты «У незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму есть право обжаловать решение комиссий», — заявила глава ЦИКа…

5 100 6 38730 23.07
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, выборы, памфилова, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 257 6 29451 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 320 6 39196 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 215 6 26897 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 50 6 6289 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 432 6 57374 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 224 6 31840 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

«Участие в мероприятии влечёт установленную законодательством РФ ответственность» Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях…

5 38 6 5492 26.07
Kпрокуратура, акции, митинги, законы, политика, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Может ли Россия гордиться состоянием ВМФ? Авианосец и вовсе остается недосягаемой мечтой. Наш единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте, который неизвестно когда закончится…

5 35 6 5155 11:34
Kпетербург, флот, рф, вооружение, милитаризм, мнения
Новости

54% россиян хотели бы, чтобы Путин оставался президентом и  после окончания нынешнего срока полномочий в  2024 году 38% этого не хотят. Еще 8% затруднились с ответом,  — пишут Ведомости со ссылкой на опрос Левада Центра

5 76 6 11896
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Их там нет Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать «стояла», но суеверно оставлю «стоит» Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма?..

5 129 6 20838 24.07
Kукраина, рф, история, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Ради бога, никаких революций! Проблема только в том, что среди людей, вышедших в субботу на улицы и площади Москвы, практически нет радикалов, призывающих к революции. Ведь революция – это почти всегда узурпация власти…

5 110 6 19205 09:13
Kпротесты, акции, митинги, власть, общество, оппозиция, выборы, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Правосудие по-американски, с российским душком Диктатура в США, при всех существующих столетиями институтах, вовсе не невозможна. И не из-за вмешательства России, а благодаря Республиканской партии…

5 152 6 27643 26.07
Kполитика, сша, рф, мнения
Блоги

ПАРНАС

Заявление ПАРНАС в связи с жестким разгоном митинга 27 июля в Москве Власти взяли курс на беспощадное подавление протеста. На целый день центр столицы превратился в поле беззакония. Людей били дубинками и массово задерживали…

5 34 6 6248 28.07
Kполитика, акции, события

Популярное за неделю

Новости

Полицейские пришли к писателю Виктору Шендеровичу Правда, им не удалось попасть в квартиру – в доме проблемы с электричеством, — рассказал Шендерович «Эху»

5 58 6 15201
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Рецепт власти этой понятен: Выборов в России быть не должно ни при каких обстоятельствах…

5 114 6 112125 27.07
#слушать 50:58 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, акции, протесты, политика
Голосование
5 64 6 13790 24.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 150 6 407018 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Всё, что делает власть, делается неправильно и безграмотно, в отношении этих ребят тоже. На самом деле ребята-то куда ломятся? Встроиться в путинскую вертикаль. Так пустите вы их – у нас будет на одну Мизулину больше…

5 68 6 96137 24.07
#слушать 50:17 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7978618
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4135527

Сегодня в эфире