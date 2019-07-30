Рабочая группа МГИК рекомендовала зарегистрировать Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендует отменить отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу члена политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Как передал корреспондент «Интерфакса», во вторник рабочая группа приняла решение рекомендовать жалобу Митрохина удовлетворить. «Предлагаю жалобу Митрохина удовлетворить, обязать окружную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.

Это первое подобное решение рабочей группы при рассмотрении жалоб на отказ в регистрации.