Начальник спецприемника, где Навальный отбывает админнаказание, просит приостановить исполнение наказания политика

Начальник спецприемника, где Алексей Навальный отбывает административное наказание, просит приостановить исполнение наказания на период лечения политика в больнице. Об этом было заявлено в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба адвоката Навального на его арест. По словам судьи Андрея Васильева, начальник спецприемника ссылается на заключение медиков, согласно которому у политика диагностирован контактный дерматит. Напомню, Навального госпитализировали в городскую больницу в воскресенье, однако, накануне вернули в спецприемник.