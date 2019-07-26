Тридцать восемь процентов опрошенных не хотели бы видеть Путина на посту президента после 2024 года – «Левада-центр»

Тридцать восемь процентов опрошенных не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Тридцать восемь процентов – это высокий уровень негативизма, они приближаются к максимальным пороговым значениям недовольства, которые были в 2012-13 году. Прежде всего, против выступают предприниматели, потом рабочие, специалисты и служащие», — сказал он.

Л.Гудков также добавил, что в обществе значительно ослабла вера в то, что Владимир Путин способен решить проблемы современной России.

«Если говорить о прогнозах, в дальнейшем мы будем иметь дело с нарастанием аморфного раздражения и ослаблением привычной готовности поддержать национального лидера», — сказал он.