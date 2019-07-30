Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Об этом 34-летний игрок сообщил через социальную сеть.

Самедов является воспитанником московского «Спартака», в составе которого дебютировал в 2002 году. В дальнейшем Александр выступал за другие столичные клубы «Локомотив», «Динамо» и ФК «Москва». Два года назад Самедов вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Кроме того, он является четырехкратным обладателем Кубка России. Минувшей зимой полузащитник на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов». В итоге Самарский клуб и оказался последним в карьере Самедова.

Напомню, что Александр Самедов долгие годы вызывался в сборную России, за которую провел 53 матча и забил 7 мячей. Завершил выступление за национальную команду полузащитник после ЧМ в России.

Как сообщает Чемпионат Ком, перед началом нового сезона Самедов имел предложение от Уфы, однако принял решение завершить карьеру.