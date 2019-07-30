Кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Цукасова сняли с выборов

Такое решение принял Мосгорсуд, — сообщает «МБХ-медиа». По словам адвокатов, основная претензия к Цукасову – неправильно оформленные документы о зарубежных обязательствах имущественного характера. Речь не идет ни об имуществе, а о том, что вместо слова «отсутствует» Цукасов оставил пробел. Жалобу в Мосгорсуд подал другой самовыдвиженец Алексей Школьников, который действует в интересах властей, — рассказал Цукасов «Эху».

Сергей Цукасов шел на выборы в Мосгордуму по 14-ому избирательному округу как самовыдвиженец, однако, его поддержала КПРФ и сняла своего кандидата в этом округе.