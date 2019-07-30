Следственный комитет, по некоторым данным, возбудил еще два дела о нападении на росгвардейцев в ходе акции 27 июля в центре Москвы. Разбирательства открыты по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. По его словам, фигуранты дела пока что не установлены. Первое дело, рассказал собеседник агентства, возбуждено по факту распыления перцового газа. В результате, согласно материалам дела, пострадали два бойца Росгвардии. Поводом к возбуждению же второго дела, как утверждается, стал бросок части бордюрного камня в сторону военнослужащих. При этом телеграм-канал Baza пишет, что речь идет о бойце по фамилии Перило, который, по его данным, «серьезных травм не получил». В СК официально информацию не прокомментировали. Накануне же суд отправил в СИЗО фигуранта первого дела о нападении на полицейских на акции 27 июля. Евгений Коваленко, по версии следствия, в ходе митинга бросил мусорный бак в сторону сотрудника ОМОН. Вину свою в ходе заседания по мере пресечения мужчина признал.

По данным полиции, всего в ходе акции 27 июля были задержаны более тысячи человек. Правозащитный проект «ОВД-Инфо», в свою очередь, насчитал почти 1400 задержанных.