Начальник московского спецприемника №1 обратился в суд с просьбой приостановить арест Навального на время лечения

Начальник московского спецприемника №1 обратился в суд с просьбой приостановить арест Алексея Навального на время лечения. Об этом сообщил судья Андрей Васильев во время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы Навального на решение о 30 сутках ареста, — сообщает корреспондент Медиазоны. Самого Навального на заседание не доставили. Его адвокат Ольга Михайлова говорит, что не знала о просьбе начальника спецприемника. Перед этим сама Михайлова попросила суд дать возможность провести медицинскую экспертизу. Навальный настаивает, что нуждается в специализированном лечении – в больнице ему только сняли отек, но не выяснили причины болезни.