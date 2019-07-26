Сегодня утром полиция пыталась попасть в квартиру писателя Шендеровича

Сегодня утром полиция пыталась попасть в квартиру писателя Виктора Шендеровича. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я собственно не знаю, с обыском или не с обыском, но с утра двое полицейских пытались попасть на площадку к моей квартире. У нас одновременно заклинило дверь в тамбур, и не работали лифты, поэтому они не смогли просто физически попасть в дверь моей квартиры. Минут двадцать потоптались и ушли. Как только в доме появится электричество, и лифты заработают, думаю, они вернутся», — рассказал он.

В.Шендерович был одним из задержанных в ходе несогласованного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Писатель провел ночь в ОВД, утром его отпустили до суда, вменив нарушение порядка проведения массового мероприятия в Москве.