Предполагаемый организатор терактов в США 11 сентября 2001 готов подтвердить причастность к ним саудовских властей

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Гражданин Пакистана сказал, что даст показания при условии, если ему не вынесут смертный приговор.

Пакистанец Халид Шейх Мохаммед в обмен на сохранение жизни поможет родным жертв терактов, обвинивших в иске власти Саудовской Аравии в финансировании «Аль-Каиды». Она признана террористической и запрещена в России и ряде других стран. Именно «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за атаки 11 сентября в США. Коллективный иск против саудовских властей в Федеральный суд Манхэттена направили более 800 человек. В письме в суд Мохаммед сообщил, что даст показания против Эр-Рияда, если правительство США не будет добиваться для него смертной казни. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документы, поданные адвокатами истцов. Они узнали от защитника пакистанца, что его клиент не согласен сейчас давать показания против саудовских властей. Но может это сделать позже. При отсутствии смертного приговора станет возможно гораздо более широкое сотрудничество, дал понять Халид Шейх Мохаммед. Его задержали в 2003м году, он назвал себя главой военного совета «Аль-Каиды». Именно его власти США называют организатором терактов 11 сентября 2001го. Около 13ти лет пакистанец находится в тюрьме Гуантанамо.

Теракты в США 11 сентября унесли жизни почти трёх тысяч человек. Тогда террористы захватили несколько самолётов и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагон.