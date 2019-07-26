В зоны контроля, позволяющие не тушить лесные пожары, включено большое количество населенных пунктов – «Гринпис»

В зоны контроля, позволяющие не тушить лесные пожары, включено большое количество населенных пунктов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин.

По его словам, в 2015 году в правила тушения пожаров были внесены изменения, согласно которым, решениями субъектов федерации выделяются, так называемые «зоны контроля». Изменения позволяют не тушить лесные пожары, если планируемые затраты на тушение превосходят вред, который может быть причинен пожарами.

«В эти зоны контроля попало огромное количество населенных пунктов. Это можно посмотреть на карты, опубликованные, например, на сайте «Авиалесохраны». Чего не может быть по определению, потому что зоной контроля могут являться только те территории, пожары на которых точно не могут угрожать населенным пунктам. Шум поднимается тогда, когда дым доходит до больших городов. А о жителях деревень, которые месяцами живут в этом дыму, никто не думает», — сказал он.

М.Крейндлин добавил, что причина принятия решения о нетушении пожаров, «чисто экономическая».

Ранее стало известно, что границы зон контроля лесных пожаров в России будут пересмотрены. В Министерстве природы планируют провести эту работу до конца августа. Власти Красноярского края ранее сообщили журналистам, что удаленные лесные пожары, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики не тушат в связи с экономической нецелесообразностью. Между тем, в Красноярском крае горит уже более миллиона гектаров леса.