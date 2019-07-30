Уровень реки Ия в городе Тулун в Иркутской области превысил отметку в 10,5 метров

При этом критическим считается уровень в 7 метров.

Буквально за сутки вода в Тулунском районе поднялась на несколько метров. По данным властей, уже оказались подтоплены более сотни домов в пяти населенных пунктах. Сама река Ия уже перелилась через дамбу, а проезд по трассе «Сибирь» перекрыт. По данным МЧС, вода залила мост через реку в двух местах, полотно оказалось накрыто водой на 5 см. Более 300 домов власти были вынуждены обесточить в ожидании возможного подтопления, сообщает агентство «Интерфакс». Кроме того, в самом Тулуне власти остановили работу котельных и эвакуировали людей. А из детских лагерей были вывезены почти две тысячи человек. По прогнозам местной администрации, вода в реке Ия будет подниматься и может достигнуть отметки в 11,5 метров. Власти при этом уверяют, что держат ситуацию под контролем. В частности, военные подключили к мониторингу второй волны наводнения беспилотники.

Тулунский район наиболее сильно пострадал от первой волны паводка в конце июня. Тогда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров. Только в Тулуне затопленными оказались почти 900 домов, а всего в Иркутской области – почти 11 тысяч зданий. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.