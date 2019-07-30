Убийство российских журналистов в Центральной Африканской республике было преднамеренным и профессионально исполненным. Официальная версия о нападении с целью ограбления выдумана людьми Евгения Пригожина. К такому выводу пришли расследователи центра «Досье». Доклад опубликован в годовщину гибели Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко.

Напомню, — журналисты собирались снимать документальный фильм о деятельности российской частной военной компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Власти России намеренно саботируют расследование – считает журналист Максим Шевченко

При этом Шевченко уверен, что убийцы будут найдены и понесут заслуженное наказание.