Официальная версия обстоятельств убийства журналистов в ЦАР была разработана «пригожинскими троллями» – «Новая газета»

Официальная версия обстоятельств убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР была разработана «пригожинскими троллями» в бэк-офисах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» специальный корреспондент «Новой газеты», вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко.

«Сегодня утром вышло дополненное расследование центра «Досье». Там, в том, числе фигурирует переписка в телеграмм-чате, так называемых, пригожинских «троллей» в бэк-офисе Санкт-Петербурга. Журналистов убили вечером 30 июля, они начинают переписку на следующий день, прорабатывают информационную компанию, как мы будет реагировать на то, что кого-то убили, давайте придумаем. В итоге они вырабатывают план, которому потом реально следовали посольство РФ, Следственный комитет и официальные структуры ЦАР. Эту же версию еще в декабре 2018 года озвучивал Путин на своей пресс-конференции», — сказала она.

По официальной версии, журналистов остановили на дороге десять арабоговорящих бандитов, и убили с целью ограбления.

«Это обсуждается между smm-щиками Евгения Пригожина за 4 часа до официального допроса единственного выжившего свидетеля — водителя группы», — отметила И.Гордиенко.

Сегодня исполняется год с момента убийства в Центральной Африканской республике Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. По данным источников проекта «Досье» Михаила Ходорковского, правоохранительные органы в Центральной Африканской республике фактически не занимаются расследованием преступления.