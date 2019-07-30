Российская сторона саботирует расследование убийства журналистов Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР –"Новая газета"

Российская сторона саботирует расследование убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР в июле 2018 года. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» специальный корреспондент «Новой газеты», вдова журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко.

По ее сведениям, с марта в посольстве РФ в ЦАР хранятся три чемодана личных вещей троих убитых журналистов.

«И ни посольство РФ, ни целый МИД России, ни Минобороны, ни следственный комитет до сих пор не в состоянии переправить эти вещи в Россию. Притом, что отец Кирилла Радченко вместе с его младшим братом даже писали в МИД запрос, предлагая оплатить доставку этих вещей в Москву. Эта маленькая деталь иллюстрирует весь ход расследования, что официальные ведущие структуры Российской Федерации просто саботируют это расследование целый год и не делают ничего. Официально они говорят да-да-да, но, как можно вести расследования, если ты не хочешь посмотреть, вдруг там (в личных вещах убитых – Э.М.) есть какие-то улики», — сказала И.Гордиенко.

Спецкор «Новой газеты» добавила, что частный следователь, нанятый «информационным агентством, аффилированным со структурами Евгения Пригожина», по приезде в ЦАР смог получить доступ ко всем необходимым материалам.

«Я была удивлена, когда этот частный человек, которого не знает никто, в ЦАР получил все: доступ к уголовному делу, которое там ведется, получил возможность допросить военных людей в стране, где идет гражданская война, доступ к биллингу погибших. И сделал на этой основе свои выводы. Наше следствие за этот год не сделало ничего»,— заключила она.

Сегодня исполняется год с момента убийства в Центральной Африканской республике Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

По данным источников проекта «Досье» Михаила Ходорковского, правоохранительные органы в Центральной Африканской республике фактически не занимаются расследованием преступления.