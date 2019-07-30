Арестованные кандидаты на выборы в Мосгордуму могут прислать своих представителей на рассмотрение жалоб, — заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, других вариантов пока нет. Обеспечить участие кандидатов через видеосвязь вряд ли возможно, так как в спецприемниках нет соответствующего оборудования. Булаев подчеркнул, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться с юристами ЦИКа.

Центризбирком пытается повлиять на ситуацию с недопуском на выборы независимых кандидатов, — считает политолог Александр Кынев

По мнению Кынева, глава ЦИКа Элла Памфилова достаточно лояльна к независимым кандидатам.