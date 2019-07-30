5 из 6 глав регионов, которые будут участвовать в выборах гебернаторов, имеют пожертвования от фондов, связанных с ЕР

Пятеро из шести глав регионов, которые будут участвовать в губернаторских выборах 8 сентября, получили пожертвования от фондов, связанных с Единой Россией. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

Это исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков, Астраханской области Игорь Бабушкин, Сахалинской области Валерий Лимаренко, Забайкальского края Александр Осипов и Челябинской области Алексей Текслер.

Отчетность о пожертвованиях шестому кандидату-выдвиженцу – исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову пока не опубликована.