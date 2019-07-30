Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вызван на Открытый кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку

Титулованный спортсмен планирует выступить на Олимпиаде 2022 года

Уроженец Южной Кореи получил российское гражданство 8 лет назад. Под флагом нашей страны Ан выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Сочи, а также два золота на чемпионате мира 2014 года. В минувшем сентябре Виктор Ан объявил о завершении карьеры, однако в феврале решил вернуться в спорт.

Как сообщается на официальном сайте федерации, 33-летний мастер шорт-трека получил приглашение на Открытый кубок Союза конькобежцев России. Который пройдет в Коломне в середине сентября. Соревнования станут первым этапом отбора в сборную команду страны. Ранее Ан заявлял, что рассчитывает вновь пробиться в состав сборной России и выступить на Зимней олимпиаде 22-го года в Пекине.

Напомним, что Виктор Ан дебютировал на Олимпийских Играх еще в 2006-м году. Где завоевал три золотых медали в составе сборной Южной Кореи.