В Краснодаре против журналиста возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

В Краснодаре против журналиста интернет-издания МБХ Медиа Александра Савельева возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. Речь, судя по всему, идёт об «Открытой России».

О возбуждении дела стало известно в ходе обысков, которые краснодарская полиция провела у местных активистов Леонида и Марины Запрудиных. Прокуратура заинтересовалась ими после размещённой в соцсетях новости об общественной организации «Открытая Россия». Речь шла о том, что её активисты написали сотни писем в Госдуму с просьбой профинансировать строительство школ в Краснодаре из федерального бюджета. Судя по всему, по той же причине полиция заинтересовалась журналистом интернет-издания МБХ Медиа Александром Савельевым. Он сейчас на связь не выходит, дома у его родителей проходит обыск, рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Это уже не первое преследование активистов Открытой России. На них начали заводить сначала административные, а затем уголовные дела. Это произошло после того как пару лет назад Минюст признал нежелательной организацией несколько иностранных структур c названиями Open Russia или Otkrytaya Rossia на латинице. При этом Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организацией. Но несмотря на это начались преследования. По делам о сотрудничестве с нежелательной организацией проходят ещё трое человек: член совета Открытой России в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко, краснодарская активистка Яна Антонова и Максим Верников из Екатеринбурга.

Обыск сейчас также проходит в офисе краснодарского отделения движения

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