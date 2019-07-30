Против журналиста издания «Юг» МБХ-Медиа Савельева возбудили дело о сотрудинчестве с нежелательной организацией

Против журналиста издания «Юг» МБХ-Медиа Александра Савельева возбудили дело о сотрудинчестве с нежелательной организацией, — сообщил координатор правозащиты Открытки Алексей Прянишников.

Сам Савельев на связь не выходит. По некоторым данным, дома у его родителей начался обыск.

Дела о сотрудничестве с нежелательной организацией ранее были возбуждены против трех активистов движения «Открытая Россия» Яны Антоновой из Краснодара, Максима Верникова из Екатеринбурга и Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону, — напоминает издание «Медуза».