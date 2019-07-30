Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в работе палаточного лагеря горнолыжного комплекса Холдоми

Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в работе палаточного лагеря на территории горнолыжного комплекса Холдоми. В результате пожара в лагере погибли четверо детей.

По итогам комплексной проверки есть серьезные претензии к всем надзорным и контролирующим органам, — заявил заместитель прокурора края Слава Когай. Сейчас решается вопрос о передаче материалов в отношении должностных лиц министерства образования в следственные органы.