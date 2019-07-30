В Российсской футбольной Премьер Лиге завершился третий тур
По итогам которого единоличным лидером стал Зенит из Санкт Петербурга.
Дейтсвующий Чемпион страны оказался единственным, кому удалось пройти стартовые туры без потерь. Справедливости ради, и соперники у Зенита были не самые грозные – два дебютанта Премьер Лиги и ФК Оренбург. Который в элите тоже без году неделя. Тем не менее три победы принесли команде Сергея Семака 9 очков и чистое перове место. По семь очков в копилке Ротсова и казанского Рубина. Который накануне сумел переиграть дома Ахмат со счетом 1-0.
В лидирующей группе также – Урал, ЦСКА и Краснодар, набравшие по 6 очков. К слову, уже в следующем, четвертом туре, Зенит сыграет на своем поле с Краснодаром.
На дне турнирной таблицы пока – Оренбург и ФК Сочи, проигравшие все свои матчи.