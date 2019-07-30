В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает миллион гектаров

Это сопоставимо с территорией Черногории

Большинство возгораний зафиксировано в труднодоступных районах, где пожары не тушат «из-за экономической нецелесообразности». Нормативы, которые позволяют не тушить лесные пожары в определенных зона, установлены неправильно, — сказал «Эху» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» России Михаил Крейдлин. По его словам, они позволяют чиновникам экономить, но от этого страдают люди. Крейдлин подчеркнул, что чиновники отчасти правы, когда говорят, что эти пожары начинаются по естественным причинам. По словам эксперта, так случается, но только в десяти процентах случаев, а в остальное время они связаны с деятельностью человека.