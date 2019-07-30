Гагаринский суд Москвы опубликовал на своем сайте постановление об аресте Гельмеля до оглашения приговора
Гагаринский суд Москвы опубликовал на своем сайте постановление об аресте Владимира Гельмеля, задержанного 27 июля до оглашения приговора. На это обратил внимание правозащитный телеграм-канал «Апология протеста».
В опубликованном постановлении было указано, что Гельмель признан виновным в участии в несанкционированном митинге и арестован на 10 суток. Такой же срок во время заседания озвучила судья.
Как сообщает ОВД-Инфо, за вчерашний день московские суды арестовали 40 человек. Максимальный срок – 30 суток. 79 человек обязали выплатить штрафы на один миллион 339 тысяч рублей. Судебные заседания еще продолжаются.