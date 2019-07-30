В России, а также Центральноафриканской республике, где год назад была убита съёмочная группа Орхана Джемаля, расследование преступления почти не ведётся. К такому выводу пришли сотрудники проекта «Досье» Михаила Ходорковского и издания РБК. Версию убийства съёмочной группы Орхана Джемаля с целью ограбления, как утверждает Досье, первыми вбросили сотрудники, связанные с проектами Евгения Пригожина. Об этом Андрей Гаврилов.

ПЛЁНКА:

Сотрудники компаний М-Финанс и М-Инвест, СМИ связывают их с бизнесменом Евгением Пригожиным, придумали свою версию убийства трёх российских журналистов, пишет проект Досье. По его данным, на следующий день после трагедии в ЦАР в телеграм-чат с участием людей Пригожина, была отправлена первая новость об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, и просьба максимально быстро на это отреагировать. Спустя час участники чата предложили сделать релиз от имени некоего Валерия. В проекте Досье Михаила Ходорковского полагают, что это Валерий Захаров, советник по безопасности президента ЦАР Туадеры. В ведомостях компаний, которые СМИ связывают с бизнесменом Пригожиным, Захаров значится как руководитель группы инструкторов. Ещё спустя пару часов в чате определили позицию, которой нужно придерживаться. Журналистов с целью ограбления убили 10 мужчин, говоривших на арабском, когда они возможно по заказу Ходорковского направлялись в сторону города Кага-Бандоро, где по сведениям миссии ООН проходила встреча бандитов. Водителя ранили, ему удалось бежать, сейчас он на допросе. Досье отмечает, что тогда водителя ещё никто не допросил, он же не уточнял точное число нападавших. Вскоре версия нападения с целью ограбления уже распространялась со ссылкой на власти в столице ЦАР Банги. В качестве основной её назвали в российском МИДе и СК.

ОТВОДКА:

Издатель Медиазоны Пётр Верзилов, который проводит расследование гибели журналистов, заявлял, что убийцы могли специально прилететь из Донбасса и после преступления вернуться назад. Об этом Верзилов в феврале рассказал телеканалу RTVI.