Ракетоноситель Союз со спутником Меридиан стартовала с космодрома Плесецк
Как сообщили в Министерстве обороны, запуск прошел штатно.
Космический аппарат должен быть выведен на расчетную орбиту в течение нескольких часов.
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Как сообщили в Министерстве обороны, запуск прошел штатно.
Космический аппарат должен быть выведен на расчетную орбиту в течение нескольких часов.
Роман Цимбалюк: Если бы Сенцова привез Медведчук на своем самолете вместе с моряками… Вот показывают и Оливер Стоун, и Владимир Путин, и все вместе с Медведчуком говорят, какой он прекрасный и опытный человек. Но когда касается даже не политических уступок – это чисто гуманитарный вопрос – ничего не решается…