Российские школьники завоевали четыре золотых медали на международной Олимпиаде по химии, которая прошла в Париже, — сообщила пресс-служба МГУ. Среди победителей четыре одиннадцатиклассника: Михаил Матвеев из Вологодского многопрофильного лицея, Никита Чернов и Алексей Шишкин из московской школы 1568 и Даниил Бардонов из школы №179-Москва

Российскую команду готовили преподаватели химического факультета МГУ, — сообщает ТАСС.