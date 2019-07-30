Американские сенаторы предлагают ввести более жесткие санкции против России в случае нового вмешательства в выборы.

Американские сенаторы, демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио предлагают ввести более жесткие санкции против России в случае нового вмешательства в выборы.

Сейчас Палата представителей и Сенат пытаются согласовать оборонный бюджет, в котором сенаторы и предлагают прописать эти нормы. Речь идет о санкциях в отношении суверенного долга России, а также энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, — сообщает Bloomberg.