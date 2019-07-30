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09:05, 30 июля 2019

В Стокгольме сегодня начнутся слушания по делу американского рэпера ASAP Rocky (Эйсапа Роки)

После ареста в Швеции из-за драки за него поручился президент США Дональд Трамп.

Дело, которое завели в Стокгольме против ASAP Rocky, обсуждалось на высшем уровне. Дональд Трамп пообещал оказывать рэперу всяческую поддержку и даже лично вел переговоры с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном по этому вопросу. Правда, премьер объяснил ему, что власти не будут вмешиваться и пытаться влиять на прокуроров или суды, поскольку судебная система в стране независима и все равны перед законом. Между тем, эксперты считают, что ASAP Rocky в итоге отделается условным сроком, его отпустят из-под стражи, и он сможет вернуться в США. Рэпер провел под арестом уже почти месяц, его задержали 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме. Поводом стала драка, произошедшая несколькими днями ранее. На видеозапись попал момент, когда ASAP Rocky бьет по лицу человека. Как утверждает сам рэпер, до этого двое молодых людей преследовали его компанию и сами спровоцировали конфликт.
Из-за ареста ASAP Rocky был вынужден отменить все концерты в Европе в июле, в том числе в Москве. Некоторые американские реперы из солидарности объявили Швеции бойкот, пообещав не приезжать в страну с выступлениями.



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