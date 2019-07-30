Сегодня исполняется год с момента убийства в ЦАР Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Сегодня исполняется год с момента убийства в Центральной Африканской республике Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

В летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького покажут фильмы Александра Расторгуева, — рассказал Эху режиссер Павел Костомаров.

Показ начнется в 21 час. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

По данным источников проекта «Досье» Михаила Ходорковского, правоохранительные органы в Центральной Африканской республике фактически не занимаются расследованием преступления. Следствие в России по факту убийства ведется медленно и неэффективно. К аналогичным выводам пришел и РБК.