Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на акции протеста 27 июля

Это данные ОВД-Инфо.

Судебные заседания продолжались до позднего вечера. Среди арестованных Илья Яшин, Владимир Милов, Иван Жданов.

Одновременно суды в массовом порядке штрафовали задержанных. Рекордсменом стал Троицкий районный суд, который выписал штрафов на общую сумму 315 тысяч рублей.



Тверской суд Москвы сегодня утром рассмотрит административное дело кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, — рассказал Эху пресс-секретарь политика Алексей Обухов

Обухов надеется, что заседание суда отложат в связи с недостаточностью обвинения.