Более тонны кокаина конфисковано в Колумбии в ходе полицейской спецоперации
Это — сообщает агентство EFE. По данным следствия, наркотики должны были доставить в порт Картахена. Оттуда контрабандисты намеревались отправить кокаин в Бельгию.
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Это — сообщает агентство EFE. По данным следствия, наркотики должны были доставить в порт Картахена. Оттуда контрабандисты намеревались отправить кокаин в Бельгию.
Роман Цимбалюк: Если бы Сенцова привез Медведчук на своем самолете вместе с моряками… Вот показывают и Оливер Стоун, и Владимир Путин, и все вместе с Медведчуком говорят, какой он прекрасный и опытный человек. Но когда касается даже не политических уступок – это чисто гуманитарный вопрос – ничего не решается…