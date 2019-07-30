Один из  возможных организаторов терактов 11-го сентября, готов свидетельствовать против Саудовской Аравии

В обмен на показания он просит не выносить ему смертный приговор, — сообщает Уолл-Стрит Джорнал.

Обвиняемый находится в тюрьме Гуантанамо. Он направил письмо в суд Манхеттена, где рассматривается коллективный иск родственников жертв теракта. По их мнению, Саудовская Аравия финансировала террористическую организацию «Аль Каиды»*, (запрещена на территории РФ) которая взяла на себя ответственность за нападение.