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08:04, 30 июля 2019

Дым от горящих лесов в Сибири сегодня может достигнуть Аляски

Это прогнозируют в Гринпис. Экологи надеются, что на потушить масштабные пожары могут только сильные дожди. В Сибири огнём охвачено уже больше трёх миллионов гектаров леса.

Всего лишь за сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла почти на 200 тысяч гектаров, а за неделю примерно на полтора миллиона, пишет газета «КоммерсантЪ». Хуже всего ситуация в Якутии там полыхает больше 1,4 миллионов гектаров леса. Ещё миллион горит в Красноярском крае и почти столько же в Иркутской области.

В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации. Дым от сибирских пожаров сменил направление, ушёл в сторону Камчатки и даже дальше. Его сегодня должны увидеть на Аляске, сообщил газете эксперт Гринпис России Григорий Куксин. Эколог признался, что не видит средств для борьбы с масштабными пожарами. Поскольку власти цитата «ситуацию целенаправленно упустили».

Теперь вся надежда на сильные дожди, которые помогут справиться с огнём. Гарь от лесных пожаров может вызвать рост смертности, особенно среди пожилых людей, бьет тревогу эколог. По данным «Коммерсанта», сейчас тушат только около трёх процентов лесных пожаров в Сибири.

Причина как пишет издание в приказе Минпророды, который разрешает властям регионов не бороться с очагами возгораний, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населённым пунктам и объектам экономики.

В комитете Госдумы по природным ресурсам раскритиковали распоряжение, которое не даёт полноценно бороться с лесными пожарами. Приказ должен быть пересмотрен, сказал глава комитета Николай Николаев. По его словам нижняя палата осенью поставит этот вопрос перед ведомством.



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