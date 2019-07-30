Национальная система платежных карт готовится к переносу в Россию платежей через Apple Pay и Samsung Pay

Речь идет о процессах обработки т.н. токенизированных платежей. По словам источника издания РБК, четких планов по срокам переноса нет, в Москве пока нацелены сделать это до конца года. Официальных комментариев по этому поводу пока нет. В настоящее время токенизированные платежи, совершенные с помощью бесконтактных технологий, Visa и Mastercard обрабатывают за рубежом.

В случае обострения геополитической ситуации, например введения санкций в отношении какого-то банка, россиянам могут стать недоступны транзакции по картам международных платежных систем, привязанным к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другим аналогичным платежным сервисам, так как Visa и Mastercard могут отключить их обработку.