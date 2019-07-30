Московский кинотеатр «Пионер» покажет фильмы режиссера-документалиста Александра Расторгуева

Ретроспектива приурочена к годовщине гибели в Центральноафриканской республике съемочной группы, куда входили Расторгуев, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко. Они были убиты во время работы над фильмом о деятельности российских наемников из т.н. ЧВК Вагнера.

Власти России намеренно саботируют расследование считает журналист Максим Шевченко. Он уверен, что убийцы журналистов будут найдены и понесут заслуженное наказание.

Дело о нападении расследуется до сих пор.