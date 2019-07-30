Незарегистрированных кандидатов могут наказать за митинг возле Мосгоризбиркома
Некоторые из них уже находятся под арестом.
Для Ильи Яшина сегодняшнее заседание Троицкого суда может обернуться удвоением срока административного ареста. Накануне его уже признали виновным в нарушении правил организации митингов и призывах к участию. Оппозиционер получил 10 суток. Сегодня такое же наказание его может ждать за протесты в Новопушкинском сквере и последовавших выступлениях возле мэрии и городской избирательной комиссии 14 июля.
Тем временем Мещанский суд будет разбираться с административным протоколом на Ивана Жданова, директора Фонда борьбы с коррупцией. Завтра состоится заседание по делу Юлии Галяминой, которую горизбирком также отказался регистрировать на московских выборах.
Незарегистрированные кандидаты проходят также по уголовному делу о давлении на избирательную комиссию. Они были допрошены, а дома у них прошли обыски.