Американский Сенат не смог преодолеть президентское вето на запрет оружейной сделки с Саудовской Аравией

Палата Конгресса не набрала необходимого числа голосов. Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса. Они должны были запретить продажу оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Сделки были заключены на фоне обострения отношений Штатов с Ираном, причем без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Это стало причиной недовольства законодателей.