Россия является источником радиоактивного облака, которое прошло над Европой осенью позапрошлого года

Об этом говорится в статье, которая опубликована в журнале Американской академии наук. Превышение уровня радиации в центральной части Европы зафиксировали в октябре. Косвенные данные указывали на вероятный радиоактивный выброс в России. В свою очередь представители госкорпорации «Росатом» отвечали, что данных для этого недостаточно.

Проанализировав объем информации в течении двух лет группа европейских ученых пришла к выводу, что источником выброса было производственное объединение «Маяк» в Челябинской области, передает радио «Свобода». В то же время они добавили, что, несмотря на повышенный уровень радиации, этот инцидент не представлял угрозу здоровью людей за пределами России.